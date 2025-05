Sheinbaum dit qu'elle a rejeté l'offre de Trump d'envoyer l'armée

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré samedi dans un discours qu'elle avait rejeté l'offre de son homologue américain Donald Trump d'envoyer son armée au Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue.

Lors d'un événement public, Mme Sheinbaum a fait référence aux informations du Wall Street Journal selon lesquelles le président américain avait fait pression sur elle pour que le Mexique accepte la présence de soldats américains sur son territoire.

'C'est vrai (...), mais pas comme ils le disent', a dit Mme Sheinbaum, expliquant que lors d'un appel, M. Trump lui avait demandé comment il pouvait l'aider à lutter contre le crime organisé et avait proposé d'envoyer l'armée.

'Je lui ai dit: 'Non président Trump, le territoire (du Mexique) est inviolable, la souveraineté est inviolable (...), nous n'accepterons jamais la présence de l'armée américaine sur notre territoire'', a-t-elle ajouté. Elle a expliqué qu'elle avait proposé au président américain de collaborer et de partager des informations.

Mme Sheinbaum a toutefois demandé à M. Trump de mettre un terme au trafic d'armes qui alimente les gangs criminels, l'une des causes d'une vague de violence qui dure depuis près de vingt ans et a fait plus de 450'000 victimes.

'Hier (vendredi), le président (américain) a donné un ordre afin que tout soit mis en oeuvre pour empêcher les armes d'entrer dans notre pays depuis les Etats-Unis', a-t-elle souligné.

/ATS