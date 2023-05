Six lions tués par des éleveurs au Kenya depuis samedi

Six lions ont été tués samedi au Kenya par des éleveurs après l'attaque de leur troupeau par un félin. C'est le dernier incident en date des conflits récurrents entre population et faune sauvage dans ce pays d'Afrique de l'Est.

La veille, l'un des plus vieux lions vivant à l'état sauvage en Afrique, âgé de 19 ans, avait été tué à coups de lances par des bergers massaïs, dans les environs du parc national d'Amboseli (sud), près de la frontière avec la Tanzanie.

'Au total, 10 lions [ont été] tués dans l'écosystème d'Amboseli' depuis la semaine dernière, a déploré l'agence kényane de préservation de la nature (Kenya Wildlife Service, KWS). Des réunions ont été organisées avec les représentants des populations locales.

'Les discussions ont porté sur la façon de minimiser les risques de conflits entre humains et faune sauvage, y compris en développant des systèmes de prévention permettant d'alerter les communautés de la présence d'animaux sauvages dans leur voisinage', a précisé KWS.

Les incursions d'animaux sauvages dans des zones habitées ont augmenté ces dernières années, à mesure que le développement urbain a réduit leurs zones d'habitat et de migration.

Environ 2500 lions vivent au Kenya, selon le tout premier recensement national de la faune du pays réalisé en 2021.

/ATS