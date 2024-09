Six morts dans les inondations qui ont frappé le Japon

Six personnes sont mortes dans les inondations et glissements de terrain dans le centre du Japon, ont annoncé lundi les médias locaux, citant les autorités locales. La région a été frappée samedi et dimanche par des pluies diluviennes.

La chaîne de télévision NHK et d'autres médias parlent de six morts, tandis qu'un responsable des secours a évoqué un bilan 'd'un mort et cinq personnes en arrêt cardio-respiratoire'.

La région touchée par les pluies diluviennes se trouve dans le département d'Ishikawa, déjà durement impacté et endeuillé par un tremblement de terre le 1er janvier dernier.

/ATS