Six morts par balle dans une petite ville du sud des Etats-Unis

Six personnes ont été tuées vendredi par un tireur dans un magasin et plusieurs maisons d'une petite ville du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis. C'est ce qu'a annoncé le bureau du shérif local cité par des médias américains.

Le suspect a ouvert le feu dans un magasin d'Arkabutla, localité d'un peu moins de 300 habitants, où il a tué un homme, avant de se rendre dans une maison à proximité et de tirer sur une femme, a affirmé Brad Lance, shérif du comté de Tate, cité par WREG3 TV, une chaîne locale affiliée à CBS.

M. Lance a indiqué que le tireur était ensuite allé dans une autre maison et avait tiré sur deux autres personnes, les tuant également. La série meurtrière s'est interrompue après qu'un agent du bureau du shérif a aperçu une voiture correspondant à la description de celle du suspect et a engagé une poursuite. Celle-ci s'est terminée dans l'allée d'une maison où le suspect a été appréhendé.

Aux alentours de cette maison, les agents ont découvert une personne décédée dans une voiture, et une autre sur la route, portant le bilan à six morts. 'Nous pensons qu'il a agi seul', a déclaré dans un tweet le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, demandant de 'prier pour les victimes de cet acte de violence tragique, et leurs familles'.

La chaîne Memphis Actions News 5 a identifié le suspect. L'homme de 52 ans a été inculpé pour meurtre. 'Son mobile n'est pas connu', a affirmé le gouverneur Reeves.

/ATS