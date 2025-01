Soudan: 3,2 millions d'enfants risquent de souffrir de malnutrition

Cette année, 3,2 millions d'enfants de moins de cinq ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë au Soudan, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef). Ce pays d'Afrique de l'Est est ravagé par un conflit entre deux chefs de guerre.

'Parmi ces 3,2 millions d'enfants, environ 772'000 enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère', a déclaré à l'AFP jeudi soir Eva Hinds, responsable du plaidoyer et de la communication de l'Unicef au Soudan. Il s'agit de la forme de dénutrition la plus mortelle.

De manière générale, le faible accès aux soins médicaux et à l'eau potable, le manque d'hygiène, les pratiques alimentaires inappropriées surtout pour les nourrissons, les enfants et les femmes, ainsi que l'insécurité alimentaire représentent les principales causes structurelles de la malnutrition aiguë, selon l'Unicef.

Cinq régions touchées par la famine

La famine a déjà frappé cinq régions du Soudan, selon des agences de l'ONU s'appuyant sur un récent rapport du système de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

L'IPC prévoit que la famine s'étendra à cinq autres districts de la région occidentale du Darfour au Soudan d'ici mai, une vaste zone qui a connu les pires violences du conflit. En outre, 17 autres régions de l'ouest et du centre du Soudan sont également menacées de famine.

'Sans un accès humanitaire immédiat et sans entrave facilitant une intensification significative de la réponse multisectorielle, la malnutrition risque de s'aggraver dans ces zones', a ajouté Mme Hinds.

Dizaines de milliers de morts

Le Soudan est frappé depuis vingt mois par un conflit violent entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide paramilitaires (FSR), une guerre qui a provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes, déplacé 12 millions de personnes et poussé le pays au bord de la famine.

Les Nations Unies ont décrit la situation comme la plus grande crise de déplacement de population au monde.

Le gouvernement soudanais, aligné sur l'armée, a nié les rapports de famine, tandis que les agences d'aide humanitaire se plaignent que l'accès est bloqué par des obstacles bureaucratiques et une violence ininterrompue. L'armée et les FSR ont été accusées d'utiliser la famine comme arme de guerre.

/ATS