Soudan: Washington décidé à un dialogue à Genève même sans l'armée

Les Etats-Unis veulent lancer mercredi à Genève un processus pour un cessez-le-feu au Soudan même si les représentants de l'armée ne viennent pas. Une première série de discussions pourrait durer jusqu'à dix jours, a annoncé lundi leur émissaire Tom Perriello.

Dans une déclaration dimanche, l'armée soudanaise avait affirmé ne pas vouloir venir à Genève pour ce format porté par Washington avec l'Arabie saoudite et la Suisse. 'Nous n'avons pas abandonné l'espoir qu'elle assiste aux pourparlers', a affirmé M. Perriello à la presse à Genève.

'Nous lancerons ce processus' qui est 'une extension' des discussions saoudiennes, dit-il, reconnaissant que le format serait technique et pas une médiation si cette partie ne vient pas.

En près d'un an et demi, les violences ont fait des dizaines de milliers de victimes. Plus de 10 millions de personnes ont fui à l'intérieur du pays ou dans les Etats voisins. Une famine est observée dans une partie du Darfour. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) se sont eux engagés à participer à Genève.

