Soudan: « myriade » de crimes contre l'humanité des FSR (enquêteurs)

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan ont perpétré une 'myriade' de crimes contre l'humanité à El-Fasher, au Dafour, selon les enquêteurs mandatés à l'ONU. Dans un rapport vendredi à Genève, ceux-ci accusent aussi l'armée de crimes de guerre.

Les nouvelles indications de la Mission d'établissement des faits confirment celles qu'elle avait relayées dans une précédente évaluation. Mais les trois enquêteurs indépendants, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, insistent notamment sur la situation à El-Fasher.

Les FSR se voient reprocher dans leur siège des meurtres, de la torture, de l'esclavage, des disparitions forcées, des violences sexuelles ou encore des persécutions, notamment ethniques. L'imposition délibérée d'une famine et d'un manque d'accès aux médicaments par ces paramilitaires et leurs alliés constitue des actes équivalant au crime contre l'humanité d'extermination.

En plus de deux ans de conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, dont au moins 4300 civils l'année dernière, dit l'ONU.

/ATS