Soudan: plus de 60 morts dans une attaque contre un centre de santé

Au moins 69 personnes ont été tuées et 89 blessées au Soudan, dans une attaque vendredi contre un établissement de santé au Darfour, a rapporté samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des enfants figurent parmi les victimes.

L'ONG Emergency Lawyers, un groupe indépendant qui documente le conflit soudanais opposant l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide (FSR), a indiqué que la frappe avait touché l'hôpital universitaire d'El-Daein.

L'OMS n'a pas précisé la localisation, mais indiqué que l'attaque avait impliqué 'des armes lourdes' et touché un établissement de soins de santé secondaire, du personnel médical, des patients, des fournitures et des stocks.

La guerre sans merci qui oppose au Soudan depuis 2023 d'anciens alliés s'est intensifiée ces derniers mois avec une multiplication des attaques meurtrières de drones sur des zones résidentielles peuplées, des écoles ou des hôpitaux.

'Pire crise humanitaire au monde'

L'immense région occidentale du Darfour est aujourd'hui en grande partie aux mains des paramilitaires, tandis que l'armée contrôle l'est, le centre et le nord du Soudan.

El-Daein, la capitale de l'Etat du Darfour-Est contrôlée par les FSR, est régulièrement la cible de l'armée, qui tente d'éloigner les paramilitaires du corridor central du Soudan.

Sa frappe la plus récente sur le marché de la ville, plus tôt ce mois-ci, a enflammé des barils de pétrole qui ont brûlé pendant des heures. En dépit des condamnations répétées de l'ONU, les hôpitaux sont une cible régulière.

Près de trois ans de guerre au Soudan ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts et provoqué ce que l'ONU qualifie de 'pire crise humanitaire au monde'.

/ATS