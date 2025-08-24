SpaceX annule un vol-test de sa mégafusée Starship

L'agence spatiale SpaceX d'Elon Musk a annulé un vol-test de sa mégafusée Starship dimanche ...
Photo: KEYSTONE/AP/Eric Gay

L'agence spatiale SpaceX d'Elon Musk a annulé un vol-test de sa mégafusée Starship dimanche. Il s'agit d'un nouveau revers pour le milliardaire après une série noire d'essais marqués par des explosions.

'Retrait du dixième vol d'aujourd'hui de Starship pour prendre le temps de résoudre un problème avec les systèmes au sol', a annoncé SpaceX sur le réseau social. Le lancement de la fusée était prévu à 18h30 locales (01h30 lundi en Suisse) de la base de l'entreprise américaine au Texas, dans le sud des Etats-Unis.

Il devait avoir pour objectif une série d'expériences sur l'étage supérieur de la fusée, le vaisseau, avant qu'elle n'amerrisse dans l'océan Indien.

/ATS
 

