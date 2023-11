Succès du lancement du satellite-espion nord-coréen, selon Séoul

Le lancement mardi du satellite-espion nord-coréen a été un succès, a affirmé jeudi le service de renseignements sud-coréen. Il est cependant encore trop tôt pour savoir s'il fonctionne comme le soutient Pyongyang, a-t-il ajouté.

L'agence sud-coréenne de renseignements affirme encore que la Russie a fourni de l'aide à la Corée du Nord pour le lancement de son satellite militaire espion.

'Après le sommet' entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en septembre, 'le Nord a fourni à Moscou le plan et les données concernant les premier et deuxième lancements de satellite. La Russie a à son tour analysé ces données et a communiqué au Nord des retours', a indiqué l'agence devant des législateurs, d'après un compte-rendu du député Yoo Sang-bum.

