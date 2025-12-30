Suspension des trains Eurostar entre Londres, Paris et Bruxelles

Eurostar a annoncé mardi la suspension de 'tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam ...
Suspension des trains Eurostar entre Londres, Paris et Bruxelles

Suspension des trains Eurostar entre Londres, Paris et Bruxelles

Photo: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard

Eurostar a annoncé mardi la suspension de 'tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles' jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu sous le tunnel sous la Manche concernant l'exploitant du tunnel Getlink.

'Il y a eu un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche suivi de l'arrêt d'une navette shuttle sous le tunnel', a expliqué une porte-parole d'Eurostar à l'AFP, 'ce qui fait que tous les trajets en provenance ou à destination de Londres sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en attente d'un déblocage'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Taïwan affirme avoir détecté 130 avions militaires chinois

Taïwan affirme avoir détecté 130 avions militaires chinois

Monde    Actualisé le 30.12.2025 - 02:35

Trump envisage la vente d'avions de combat F-35 à la Turquie

Trump envisage la vente d'avions de combat F-35 à la Turquie

Monde    Actualisé le 30.12.2025 - 00:36

Côte d'Ivoire: le parti au pouvoir obtient plus de 77% des sièges

Côte d'Ivoire: le parti au pouvoir obtient plus de 77% des sièges

Monde    Actualisé le 29.12.2025 - 19:16

La Finlande va réautoriser la chasse au loup en 2026

La Finlande va réautoriser la chasse au loup en 2026

Monde    Actualisé le 29.12.2025 - 15:36

Articles les plus lus