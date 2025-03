Syrie: plus de 300 civils alaouites tués depuis jeudi

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état samedi de plus de 300 civils alaouites tués depuis jeudi par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés lors de combats contre des fidèles du président déchu Bachar al-Assad.

Les affrontements qui ont éclaté jeudi dans la région de Lattaquié, un bastion de la minorité alaouite dont est issu le clan Assad, sont les plus violents depuis le renversement de l'ex-président par une coalition de groupes rebelles islamistes le 8 décembre.

L'OSDH a rapporté la mort de 311 civils alaouites dans la région côtière, faisant état d''exécutions et de pillages de maisons et de biens.' Ce recensement porte le bilan des violences dans l'ouest syrien depuis jeudi à 524 morts, dont 93 membres des forces de sécurité et de groupes alliés et 120 combattants fidèles du président déchu, selon la même source.

Le rétablissement de la sécurité en Syrie est le principal défi pour le nouveau pouvoir syrien, après plus de 13 ans de guerre civile. L'ODSH a signalé samedi un 'retour au calme relatif' dans la région après 48 heures d'affrontements. Elle précise toutefois que des renforts ont été envoyés dans les zones où se retranchent les hommes armés.

Tôt samedi, l'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté que les forces de sécurité avaient repoussé 'une attaque menée par le régime déchu' visant l'hôpital national dans la ville de Lattaquié.

'Résidus du régime'

Le président syrien, Ahmad al-Chareh, a appelé vendredi soir les insurgés alaouites à 'déposer les armes avant qu'il ne soit trop tard'. 'Nous continuerons à oeuvrer au monopole des armes entre les mains de l'Etat', a-t-il ajouté dans un discours.

Depuis la destitution de Bachar al-Assad, des opérations de sécurité ont été annoncées contre les 'résidus du régime' déchu, notamment dans les régions alaouites, principalement dans le centre et l'ouest du pays, donnant lieu à des affrontements.

Des habitants et organisations dénoncent régulièrement des exactions - confiscation de maisons, exécutions sommaires ou enlèvements - que les autorités qualifient d''incidents isolés', assurant poursuivre leurs responsables.

/ATS