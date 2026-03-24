Tariq Ramadan jugé par défaut pour viols 18 ans de réclusion requis

Une peine de 18 ans de réclusion criminelle a été requise mardi contre l'islamologue suisse ...
Tariq Ramadan jugé par défaut pour viols 18 ans de réclusion requis

Tariq Ramadan jugé par défaut pour viols 18 ans de réclusion requis

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Une peine de 18 ans de réclusion criminelle a été requise mardi contre l'islamologue suisse Tariq Ramadan. Il est jugé par défaut et à huis clos par la cour criminelle départementale de Paris pour des viols sur trois femmes, a indiqué une source judiciaire.

L'avocat général a aussi demandé un mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé qui ne s'est pas présenté à la justice française depuis l'ouverture de son procès, ainsi qu'une interdiction définitive du territoire français une fois sa peine purgée.

Le procès de M. Ramadan a débuté le 2 mars, mais l'accusé ne s'est pas présenté à l'audience. Ses avocats ont alors expliqué qu'il avait été hospitalisé deux jours auparavant à Genève, en Suisse, en raison selon eux d'une 'poussée' de sclérose en plaques.

Mais des experts désignés par le tribunal ont conclu à la 'stabilité de la sclérose en plaques' dont souffre l'islamologue depuis plusieurs années, 'sans signe de poussée récente', et ont estimé qu'il pouvait donc comparaître devant la cour criminelle.

/ATS
 

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