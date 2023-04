Tedros appelle à soutenir le personnel de santé après 75 ans d'OMS

L'OMS fête vendredi ses 75 ans. A quelques jours de cet anniversaire, son directeur général Tedros Adhanim Ghebreyesus a affirmé lundi à Genève que le mandat de l'institution ne pourrait être rempli que si les Etats soutiennent le personnel de santé.

La Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), établie il y a 75 ans, demande d'atteindre 'le plus haut degré de santé possible pour chacun'. 'Nous savons que cela ne peut être atteint qu'avec un volume de travailleurs de santé adapté et bien soutenu', a affirmé M. Tedros au début du 5e Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé, organisé pour la première fois à Genève.

Or, selon les estimations, il pourrait manquer dix millions de membres du personnel dans le monde d'ici 2030, surtout dans les pays pauvres et à revenus intermédiaires. Et le directeur général de rappeler que la Suisse pourrait avoir un déficit de 45'000 personnes dans les prochaines années. 'Les Etats riches ne sont pas immunisés', a-t-il encore affirmé.

/ATS