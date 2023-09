Téhéran accuse Washington de jeter de l'huile sur le feu en Ukraine

Le président iranien a accusé mardi les Etats-Unis, devant l'assemblée générale de l'ONU, de 'jeter de l'huile sur le feu' dans le conflit en Ukraine, attaquée depuis février 2022 par la Russie. Il a assuré soutenir toute initiative pour mettre fin à la guerre.

Attiser la 'tension [...] de la violence en Ukraine est l'oeuvre des Etats-Unis d'Amérique dans le but d'affaiblir les pays européens et cela est malheureusement un programme sur le long terme', a dénoncé Ebrahim Raïssi dans un discours virulent contre Washington et l'Occident.

Il a réaffirmé la position 'sans ambiguïté' de son pays qui 'ne soutient aucune guerre ni en Europe ni ailleurs'.

Accusé de fournir des drones à son allié russe dans la guerre conduite en Ukraine, l'Iran a encore assuré, par la voix de son président, 'soutenir toute initiative en vue d'une cessation des hostilités et de la guerre et toute mesure politique' à cette fin.

Lors de l'adoption de résolutions à l'ONU condamnant l'invasion russe de l'Ukraine, l'Iran s'est soit abstenu, soit n'a pas pris part au vote.

/ATS