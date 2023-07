Timor oriental: Xanana Gusmao prend la tête du nouveau gouvernement

Le nouveau gouvernement du Timor Oriental, dirigé par Xanana Gusmao, a prêté serment samedi. Il marque le retour au pouvoir du héros de la lutte pour l'indépendance, huit ans après avoir quitté la tête du gouvernement.

Plus de deux décennies après son indépendance de l'Indonésie, le jeune pays d'Asie du Sud-Est peine encore à diversifier et développer son économie et plus de 40% sur 1,3 million d'habitants vivent dans la pauvreté.

'Ma vision est celle d'un peuple plus prospère, éduqué, qualifié et innovant, pour créer plus d'emplois et donner la priorité aux secteurs productifs qui peuvent bâtir une économie meilleure', a déclaré le dirigeant dans son discours d'investiture.

Le parti de M. Gusmao, le Congrès national pour la reconstruction du Timor-Leste (CNRT), a obtenu 41,6% des voix aux législatives de mai, face au Fretilin, menant la coalition sortante, qui a essuyé un revers avec 25,7% des voix. Avec 31 sièges sur 65 au Parlement, le CNRT a formé une alliance avec le Parti démocratique (PD) pour pouvoir former un gouvernement.

Réformes et hydrocarbures

L'ancien combattant indépendantiste de 77 ans s'est engagé à mener des réformes dans plusieurs secteurs. 'Le gouvernement donnera la priorité à une révision du système judiciaire ainsi qu'au développement, en commençant par les villages, mais aussi en amenant au Timor oriental le gazoduc du Greater Sunrise', a-t-il détaillé, faisant référence à un ambitieux projet gazier offshore.

Le budget de l'ancienne colonie portugaise est fortement dépendant des revenus pétroliers, mais les projets d'hydrocarbures en cours d'exploitation devraient se tarir à court terme.

Le nouveau gouvernement devra décider notamment comment il compte développer le vaste projet Greater Sunrise, avec l'Australie et la Chine comme potentiels partenaires.

Coalition

L'an dernier, le lauréat du prix Nobel Jose Ramos-Horta, autre figure de la lutte pour l'indépendance du pays, a remporté l'élection présidentielle, devenant chef d'Etat du pays pour la deuxième fois.

Pendant la lutte contre l'occupant indonésien, Xanana Gusmao a dirigé la branche armée du Front révolutionnaire pour l'indépendance du Timor oriental (Fretilin). Il a été élu en 2002 premier président du Timor oriental indépendant après 24 ans d'occupation par l'Indonésie.

En 2007, il a fondé le CNRT. Devenu Premier ministre cette même année, il a dirigé le gouvernement jusqu'en 2015, quand il a démissionné, voulant alors céder la place à une nouvelle génération.

/ATS