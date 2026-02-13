Tirs à l'Université de Caroline du Sud: deux morts, un blessé

Deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une fusillade survenue jeudi soir ...
Tirs à l'Université de Caroline du Sud: deux morts, un blessé

Deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une fusillade survenue jeudi soir sur le campus de l'Université d'Etat de Caroline du Sud, a indiqué l'établissement.

La fusillade, qui a eu lieu dans un appartement du complexe résidentiel étudiant, a entraîné un confinement du campus qui est resté en place plusieurs heures après les faits, selon un communiqué de presse de l'université.

'Les responsables de l'université n'ont pas encore confirmé l'identité des victimes ni l'état de la personne blessée', a indiqué l'établissement sur son compte Facebook en précisant que les cours prévus vendredi étaient annulés.

La division des forces de l'ordre de Caroline du Sud (SLED) enquête sur la fusillade, a également indiqué l'université.

Deux fusillades ont déjà eu lieu sur le campus en octobre, dont une dans le même complexe de logements étudiants, et avaient fait un mort et un blessé, a rappelé ABC News.

L'université d'Etat de Caroline du Sud compte environ 2800 étudiants.

/ATS
 

