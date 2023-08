Trois morts dans des bombardements russes dans l'est de l'Ukraine

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées mardi soir dans des bombardements russes contre deux villages près de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk.

'Selon des données préliminaires, les envahisseurs ont attaqué les villages à l'artillerie', a indiqué pour sa part le bureau du procureur régional de Donetsk sur sa page Facebook. La première attaque a eu lieu contre Torske à 18h50 et celle contre le village de Zakitne une demi-heure plus tard.

Les personnes tuées à Torske sont deux femmes et un homme, âgés de 63 à 88 ans, qui étaient assis sur un banc au moment de la frappe, a ajouté le bureau du procureur. Une personne dans ce même village souffre de blessures au thorax, à l'épaule et à la hanche. Selon la même source, un homme de 26 ans a subi une fracture du crâne et une commotion cérébrale dans le village de Zakitne.

Dans la région de Soumy, quatre civils ont été blessés par des tirs de mortier.

/ATS