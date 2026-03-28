Troisième vague de manifestations contre Trump en moins d'un an aux USA

'Police masquée qui sème la terreur', 'guerre catastrophique', pratique 'abusive' du pouvoir ...
Troisième vague de manifestations contre Trump en moins d'un an aux USA

Troisième vague de manifestations contre Trump en moins d'un an aux USA

Photo: KEYSTONE/AP/Jose Luis Magana

'Police masquée qui sème la terreur', 'guerre catastrophique', pratique 'abusive' du pouvoir: des cortèges contre Donald Trump ont commencé à défiler samedi à travers les Etats-Unis. Des millions de manifestants sont attendus, de New York jusqu'en Alaska.

C'est la troisième fois en moins d'un an que l'Amérique est appelée à descendre dans la rue par une coalition d'associations réunies autour du cri de ralliement 'No Kings' (Pas de rois), qui s'est affirmé comme le mouvement de contestation le plus important depuis le retour du milliardaire à la Maison Blanche.

La première, qui s'était tenue en juin 2025 - le jour des 79 ans du président américain et d'un défilé militaire à Washington - avait rassemblé plusieurs millions de personnes à travers le pays.

Plus d'un millier de personnes ont commencé à marcher à Atlanta (sud-est), et à Washington, la capitale, où plusieurs rassemblements sont prévus dans la journée. En banlieue de Détroit (nord), des manifestants se sont rassemblés dans la matinée malgré des températures négatives.

/ATS
 

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