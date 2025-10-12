Trump a décollé pour se rendre en Israël et en Egypte

Donald Trump a décollé dimanche pour Israël et l'Egypte, où il est attendu pour célébrer son plan de paix à Gaza qui doit permettre, entre autres, la libération des otages.

'Ce sera un moment très spécial', a déclaré le président américain avant d'embarquer à bord d'Air Force One. 'Tout le monde est impatient de vivre ce moment'.

A bord de l'avion présidentiel, M. Trump a déclaré aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas: 'La guerre est terminée. D'accord ? Vous comprenez ça ?'.

/ATS