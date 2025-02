Trump accueilli en vedette à la grand-messe des conservateurs CPAC

Le président américain Donald Trump a reçu un accueil triomphal lors de la convention CPAC, le rassemblement annuel de la droite américaine près de Washington. Il s'est attaqué aux 'mondialistes' et au 'funeste groupe de marxistes de gauche extrême va-t-en-guerre'.

Son discours samedi de près d'une heure et demie a balayé comme à son habitude de nombreux sujets et est ponctué par les cris de 'J-6! J-6!' venant d'un petit groupe de ses partisans dans le fond de la salle. Ils remerciaient ainsi le président d'avoir gracié, dès le premier jour de son second mandat, les assaillants du Capitole le 6 janvier 2021.

Se moquant de l'âge de Joe Biden, 82 ans, le milliardaire républicain de 78 ans a martelé à propos de son prédécesseur démocrate que 'tout ce à quoi il a touché s'est transformé en merde', devant une audience hilare.

La convention CPAC existe depuis plusieurs décennies, mais est devenue récemment l'occasion de célébrer Donald Trump. Dans les allées de la convention, l'image et le nom du milliardaire sont partout.

Les participants peuvent prendre une photographie avec une silhouette en carton grandeur nature du président républicain, pouce levé. Des vestes à paillettes 'TRUMP - L'Age d'Or' sont en vente. Et beaucoup portent des t-shirts le représentant juste après la tentative d'assassinat à son encontre en juillet dernier, l'oreille ensanglantée.

Milei veut aussi des droits de douane

Peu avant le discours de M. Trump, le président argentin Javier Milei a soutenu le projet de son homologue américain Donald Trump d'imposer des droits de douane réciproques lors de son discours à la convention.

Le président américain, dont Javier Milei se dit proche, a promis d'imposer des 'droits de douane réciproques' pour rétablir l''équité' dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde, avec une échéance vague.

'L'Argentine veut devenir le premier pays au monde à se joindre à cet accord de réciprocité demandé par l'administration Trump en matière commerciale', a déclaré M. Milei, sans préciser ce que cela signifiait pour son pays.

Washington va infliger à partir du 12 mars de nouveaux droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium, une mesure qui risque de frapper durement l'Argentine.

'Le président Trump a rencontré le président argentin Javier Milei à la CPAC où ils ont échangé sur les réformes économiques révolutionnaires menées par le président Milei et sur la manière dont nos pays peuvent travailler plus étroitement ensemble', a écrit la Maison-Blanche sur le réseau social X.

'Le président Trump a également invité le président Milei à venir à la Maison-Blanche dans les prochains mois', a ajouté l'exécutif américain.

/ATS