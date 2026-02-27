Trump affirme envisager une « prise de contrôle pacifique » de Cuba

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi envisager une 'prise de contrôle pacifique' ...
Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi envisager une 'prise de contrôle pacifique' de Cuba. Il n'a pas précisé les modalités d'une telle opération, au moment où Washington met la pression sur les dirigeants de l'île communiste.

'Le gouvernement cubain parle avec nous et ils ont de très gros problèmes, comme vous le savez. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils parlent avec nous et peut-être que l'on verra une prise de contrôle pacifique de Cuba', a déclaré le président américain à la presse au moment de quitter la Maison Blanche pour un déplacement au Texas.

