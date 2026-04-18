Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan ...
Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan

Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan

Photo: KEYSTONE/AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump a annoncé dimanche qu'une délégation américaine serait au Pakistan lundi pour relancer les négociations avec l'Iran. Il a dans le même temps menacé de détruire les infrastructures de ce pays en cas d'échec des pourparlers.

Dans un message sur le réseau Truth Social, le président américain a également accusé Téhéran d'avoir violé le cessez-le-feu en lançant des attaques samedi dans le détroit d'Ormuz.

Il a écrit qu'il offrait à l'Iran un 'deal raisonnable' et qu'en cas de refus de la part de Téhéran, 'les Etats-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran. Fini de jouer les gentils!', a-t-il lancé.

/ATS
 

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