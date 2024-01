Trump au tribunal qui examine sa demande d'immunité pénale

Cinq mois après avoir plaidé non coupable d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020, Donald Trump est arrivé mardi matin à la cour d'appel de Washington saisie de sa demande d'immunité pénale en tant qu'ex-président.

Le grand favori des primaires républicaines pour l'élection présidentielle de novembre cherche notamment avec cette audience à reporter ses divers procès au pénal le plus tard possible, et en tout cas après le scrutin.

Il est arrivé peu après 09h00 (15h00 suisses) au tribunal, dans le centre de la capitale américaine, avec son cortège d'imposantes voitures noires, selon les médias américains.

Cette audience devant la justice intervient alors que la campagne électorale est pleinement lancée, à moins d'une semaine du début des primaires républicaines, lundi dans l'Iowa.

La juge Tanya Chutkan, qui présidera les débats à son procès fédéral pour ses tentatives présumées illicites d'inverser le résultat de l'élection de 2020, a rejeté le 1er décembre sa requête en immunité, considérant qu'aucun texte ne protégeait un ex-président contre des poursuites pénales.

/ATS