Trump dénonce sa condamnation pénale à New York

Donald Trump a été officiellement dispensé de peine vendredi dans l'affaire des paiements cachés à une star de films X, une sanction symbolique mais historique, qui fait de lui le premier président élu des Etats-Unis condamné au pénal.

A dix jours de son entrée à la Maison Blanche, le républicain a comparu à distance sur un écran vidéo, deux drapeaux américains derrière lui, lors de cette audience qu'il a cherché à éviter en usant de tous les recours.

Visiblement irrité et impatient, il a dénoncé une 'honte pour le système', se disant 'totalement innocent' et rappelant qu'il avait remporté le vote populaire à l'élection présidentielle du 5 novembre.

Après l'avoir remercié, le juge Juan Merchan a rappelé les 'circonstances uniques et exceptionnelles' de la situation. Il a ensuite prononcé une dispense de peine, 'la seule sentence' possible à ses yeux, et a souhaité à Donald Trump: 'bonne chance pour votre second mandat'.

/ATS