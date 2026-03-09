Trump dit que la guerre en Iran est « quasiment » finie

Donald Trump a dit lundi à une journaliste de la chaîne CBS que la guerre était 'quasiment' finie. Il a fait valoir que l'Iran n'avait plus de 'marine' ni de 'communications' ou de 'force aérienne'.

Je pense que la guerre est finie, quasiment', a dit le président américain dans un entretien téléphonique.

Le dirigeant républicain, qui se trouve à Miami (Floride, sud-est), a assuré que le conflit était 'très en avance' sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu'il avait évoqué par le passé.

Peu auparavant, le Pentagone avait écrit sur X: 'Nous ne faisons que commencer le combat'.

Dans son échange avec la journaliste de CBS, Donald Trump a par ailleurs dit qu'il 'réfléchissait à prendre le contrôle' du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial et le pétrole, où le trafic est quasiment à l'arrêt en raison du conflit.

Les propos du président américain, qui semble prédire une cessation des hostilités prochaine, ont fait instantanément chuter les cours de l'or noir et grimper les marchés boursiers.

Donald Trump a maintenu le doute sur les objectifs réellement poursuivis par les Etats-Unis dans cette offensive menée conjointement avec Israël.

Il a parlé de neutraliser le programme nucléaire iranien et les capacités de missiles balistiques de la République islamique, mais aussi évoqué des ambitions plus vastes de renversement du pouvoir.

/ATS