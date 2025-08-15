Trump et Poutine se serrent la main avant leur sommet en Alaska

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont serré la main vendredi à leur descente d'avion sur la base militaire Elmendorf-Richardson, en Alaska, avant leur sommet centré sur le conflit en Ukraine.

Sur le tarmac, le président russe a marché vers son homologue américain sur un tapis rouge et les deux dirigeants se sont serré la main, Vladimir Poutine glissant quelques mots à Donald Trump. Peu après, ils ont échangé une deuxième poignée de main devant un podium 'Alaska 2025' avant de monter tous les deux dans la même voiture.

/ATS