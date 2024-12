Trump nomme le créateur de sa téléréalité émissaire au Royaume-Uni

Donald Trump a annoncé samedi la nomination comme émissaire au Royaume-Uni de Mark Burnett, le créateur et producteur de l'émission de téléréalité 'The Apprentice'. Ce programme a rendu très célèbre le milliardaire avant son entrée fulgurante en politique en 2015.

'Mark est réputé pour avoir créé et produit certaines des plus grandes émissions de l'histoire de la télévision', a écrit le président élu dans un communiqué, citant notamment 'The Voice et plus particulièrement, 'The Apprentice''.

'Mark apportera un mélange unique d'expertise diplomatique et de reconnaissance internationale pour ce rôle important', a développé le républicain. Cette nomination intervient près de trois semaines après celle du nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Londres - allié clé de Washington - Warren Stephens, soutien financier de Donald Trump.

Contrairement au poste d'ambassadeur, la fonction d'émissaire ne nécessitera pas un vote de confirmation du Sénat. 'Mark travaillera à améliorer les relations diplomatiques, se concentrant sur des domaines d'intérêt mutuel, notamment le commerce, les opportunités d'investissement et les échanges culturels', a assuré l'ancien 45e et futur 47e président américain.

'You're fired'

Né à Londres, dirigeant de 2018 à 2022 de la filiale télévision du studio MGM, Mark Burnett a remporté ses plus grands succès avec l'émission de téléréalité 'The Apprentice', diffusée sur NBC à partir de 2004 et ce pendant 15 saisons.

Présenté jusqu'en 2015 par Donald Trump, alors promoteur immobilier new-yorkais, ce jeu télévisé a permis au futur président républicain de s'inviter dans les foyers américains. Dans une grande salle de réunion de la Trump Tower, il recevait les candidats et en écartait un par émission, en usant de sa phrase devenue rituelle: 'You're fired' ('Vous êtes viré !').

''The Apprentice' a fait de nouveau de lui un mythe, et sur une échelle bien plus grande, l'a transformé en une icône de la réussite américaine', écrivait à propos de M. Burnett, vainqueur de plusieurs Emmy Awards, le magazine New Yorker en 2018.

/ATS