Trump officialisera mardi sa candidature à la présidentielle

L'ancien président américain Donald Trump déclarera mardi qu'il est 'candidat à l'élection présidentielle' de 2024. C'est ce qu'a confirmé vendredi un de ses proches conseillers.

Le magnat de l'immobilier avait jusque-là laissé entendre qu'il pourrait se lancer, promettant une 'grande annonce' depuis sa résidence de Floride, Mar-A-Lago, et la teneur de cette annonce ne suscitait plus vraiment de suspense ces derniers jours.

'Le président Trump annoncera mardi qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Et ce sera une annonce très professionnelle, très soignée', a déclaré son conseiller Jason Miller sur 'War Room', le podcast de Steve Bannon, autre proche de Donald Trump.

Le républicain de 76 ans juge que la question de sa candidature 'ne se pose même pas', a expliqué M. Miller, disant lui avoir parlé plus tôt dans la journée. 'Bien sûr que je me présente. Je vais le faire, et je veux m'assurer que les gens savent que je suis gonflé à bloc et que nous devons remettre le pays sur les rails', lui aurait assuré Donald Trump.

Troisième candidature

'Tout le monde sait que je vais me présenter, donc allons-y', aurait-il ajouté. La candidature de Donald Trump sera sa troisième. Mais même si son influence sur le parti républicain reste indéniable, il sort toutefois fragilisé des élections de mi-mandat, lors desquelles nombre de ses lieutenants ont déçu.

A l'inverse, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, nouvelle star de la droite dure, a été réélu triomphalement. Une victoire qui a conforté sa place de potentiel rival de l'ex-président pour l'investiture républicaine. Hasard du calendrier ou pas, mardi est aussi le jour de la sortie des mémoires d'un autre concurrent possible de Donald Trump, son ancien vice-président Mike Pence.

