Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland

Le président américain Donald Trump a ordonné samedi le déploiement de l'armée dans une nouvelle ville, Portland, dans le nord-ouest des Etats-Unis, et 'autorise l'usage de la force si nécessaire'.

'J'ordonne au ministre de la Défense, Pete Hegseth, de déployer toutes les troupes nécessaires pour protéger Portland ravagé par la guerre, et nos installations de ICE (la police de l'immigration, ndlr) assiégées par des Antifa et d'autres terroristes intérieurs', a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

/ATS