Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales

Le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret ordonnant le retrait des Etats-Unis de 66 organisations internationales qui 'ne servent plus les intérêts américains', a annoncé la Maison-Blanche. Parmi elles se trouvent 31 organisations liées à l'ONU.

Comme lors de son premier mandat, le milliardaire républicain a décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'UNESCO (organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), que les Etats-Unis avaient réintégrés sous la présidence de Joe Biden. Il a en outre claqué la porte de l'Organisation mondiale de la santé.

L'administration Trump a également largement coupé l'aide américaine à l'étranger, amputant les budgets de nombreuses organisations onusiennes forcées de réduire leurs activités sur le terrain, comme le haut commissariat aux réfugiés ou le Programme alimentaire mondial.

En septembre, à l'assemblée générale de l'ONU, Donald Trump avait lancé une attaque en règle contre l'ONU, selon lui, 'très loin de réaliser son potentiel'.

