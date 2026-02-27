Trump « pas très content » de la teneur des négociations avec l'Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'était 'pas très content' de ...
Photo: KEYSTONE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'était 'pas très content' de la teneur des négociations en cours avec l'Iran. Il a ajouté ne pas avoir pris de 'décision finale' sur de possibles frappes américaines contre l'Iran.

'Je ne suis pas content quant au fait qu'ils (les Iraniens) ne veulent pas nous donner ce que nous devons avoir, je ne suis pas très content. Nous verrons ce qu'il va se passer', a dit le président américain à des journalistes, ajoutant que les discussions entre les deux pays se poursuivraient 'aujourd'hui'.

