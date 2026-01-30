Trump qualifie Alex Pretti d'« agitateur » et « peut-être insurgé »

Le président américain Donald Trump a qualifié vendredi l'infirmier Alex Pretti, tué par deux ...
Photo: KEYSTONE/AP/Allison Robbert

Le président américain Donald Trump a qualifié vendredi l'infirmier Alex Pretti, tué par deux policiers samedi à Minneapolis, d''agitateur et peut-être insurgé', sur son réseau Truth Social.

Le président fait référence à une vidéo montrant Alex Pretti, onze jours avant sa mort, se rebeller lors d'une interpellation par des policiers, toujours à Minneapolis. Cette ville du nord des Etats-Unis est secouée depuis le début du mois par des manifestations contre les raids de la police de l'immigration.

/ATS
 

