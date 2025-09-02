Trump qualifie les rumeurs sur sa santé de « fausses informations »

Le président américain Donald Trump a rejeté mardi les rumeurs sur son état de santé qui ont agité une partie des réseaux sociaux aux Etats-Unis depuis plusieurs jours. Il les a qualifiées de 'fausses informations'.

'Je n'ai pas vu cela', a déclaré le président américain lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur ces on-dit qui ont circulé sur les réseaux sociaux X et Bluesky. Selon ces rumeurs, la santé du dirigeant de 79 ans était défaillante après ne pas avoir fait d'apparition devant les médias pendant plusieurs jours.

'Ce sont des fausses informations', a déclaré le républicain, qui se vante fréquemment de posséder une santé de fer.

Le milliardaire septuagénaire s'est ensuite plaint qu'après avoir mené plusieurs conférences de presse en début de semaine dernière, certains aient dit: 'Il doit y avoir quelque chose qui cloche avec lui', parce qu'il n'avait pas tenu d'événements publics pendant deux jours. 'C'est tellement faux', a-t-il ajouté, disant avoir été 'très actif au cours du week-end'.

Main fardée

Après avoir tenu un long conseil des ministres mercredi dernier devant la presse, Donald Trump n'a pas eu d'événement public jusqu'à son apparition dans le bureau ovale mardi. Mais il avait été aperçu se déplaçant pour des parties de golf lors du week-end.

En novembre, Donald Trump était devenu la personne la plus âgée à être élue à la présidence des Etats-Unis. La Maison-Blanche avait affirmé en juillet que les hématomes visibles sur la main droite du président étaient dus à 'des serrages de main fréquents' et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire standard.

L'exécutif américain avait également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne. Le médecin présidentiel Sean Barbabella avait alors écrit que Donald Trump demeurait 'en excellent état de santé'.

Comme à de nombreuses occasions récemment, la main du président américain semblait mardi avoir été lourdement fardée.

La santé des locataires de la Maison-Blanche est un sujet de discussion fréquent et largement observé aux Etats-Unis, mais l'élection de Joe Biden en 2020 et celle de Donald Trump en 2024, à presque 80 ans chacun, ont donné une nouvelle dimension à la question.

Donald Trump a fréquemment accusé les proches de son prédécesseur Joe Biden d'avoir caché son déclin cognitif et physique durant la fin de son mandat. Après un débat calamiteux face à son rival républicain en juin 2024, l'ex-président démocrate avait été forcé de jeter l'éponge et de ne pas se présenter à sa réélection.

