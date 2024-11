Trump remporte l'Etat du Kentucky et l'Indiana, Harris le Vermont

Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a remporté mardi neuf Etats, dont la Floride, selon les projections de plusieurs médias américains. Sa rivale démocrate Kamala Harris l'emporte dans trois Etats, ainsi que dans la capitale Washington.

Donald Trump a remporté les Etats du Kentucky, de l'Indiana, de la Virginie-Occidentale, de la Floride, du Missouri, de l'Oklahoma, de l'Alabama, de la Caroline du Sud et du Tennessee. Kamala Harris l'emporte dans le Vermont, le Maryland et le Massachusetts ainsi que dans la capitale Washington

Avec les victoires largement attendues des deux candidats dans ces Etats, l'ancien président républicain Donald Trump accumule un total de 99 grands électeurs, contre 27 pour la vice-présidente démocrate Kamala Harris. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine

Les bureaux de vote ont fermé à 19h00 locales (01h00 en Suisse) dans six premiers Etats de l'est des Etats-Unis, pour une élection présidentielle américaine sous haute tension. Ils fermeront ensuite progressivement d'est en ouest.

Les bureaux de vote ont fermé dans l'Etat-clé de Géorgie et cinq autres. Le nom du vainqueur ne sera peut-être pas connu dans la nuit de mardi à mercredi, la course entre les deux candidats s'annonçant comme l'une des plus serrées de l'histoire moderne des Etats-Unis.

/ATS