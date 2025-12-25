Trump souhaite un joyeux Noël aux « pourritures de gauche radicale »

Le président américain Donald Trump a saisi l'occasion des fêtes de fin d'année pour souhaiter ...
Trump souhaite un joyeux Noël aux « pourritures de gauche radicale »

Trump souhaite un joyeux Noël aux

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Le président américain Donald Trump a saisi l'occasion des fêtes de fin d'année pour souhaiter un joyeux Noël 'à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale', en référence à ses opposants démocrates. Il les accuse régulièrement d'être la cause de tous les maux.

'Joyeux Noël à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale qui font tout leur possible pour détruire notre pays, mais qui échouent lamentablement', a déclaré le milliardaire républicain sur son réseau social Truth Social.

Economie, tensions sur les sujets de société et même conflits internationaux, Donald Trump reproche régulièrement au parti démocrate et, en particulier, à l'ex-président Joe Biden, d'être à l'origine des difficultés que traversent les Etats-Unis et le monde.

Au sein de cette catégorie de la 'gauche radicale', il intègre volontiers, avec son style cinglant, tous les démocrates et opposants politiques, même ceux qui sont considérés comme modérés ou centristes.

Donald Trump passe les fêtes de Noël à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un Australien arrêté pour soutien présumé à l'attentat de Bondi

Un Australien arrêté pour soutien présumé à l'attentat de Bondi

Monde    Actualisé le 25.12.2025 - 03:26

Etat d'urgence à Los Angeles face au risque d'inondations pour Noël

Etat d'urgence à Los Angeles face au risque d'inondations pour Noël

Monde    Actualisé le 24.12.2025 - 23:56

Vatican: le pape Léon XIV célèbre sa première messe de Noël

Vatican: le pape Léon XIV célèbre sa première messe de Noël

Monde    Actualisé le 24.12.2025 - 23:40

Honduras: le conservateur Asfura vainqueur de la présidentielle

Honduras: le conservateur Asfura vainqueur de la présidentielle

Monde    Actualisé le 24.12.2025 - 23:28

Articles les plus lus