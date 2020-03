Trump suspend tous les voyages depuis l'Europe vers les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump étend les restrictions de voyage en raison de la propagation du coronavirus en Europe. 'Nous allons suspendre tous les voyages de l'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours', a-t-il déclaré mercredi soir.

L'interdiction doit entrer en vigueur vendredi à minuit (05h00 en Suisse). Les Américains qui ont subi des tests appropriés pourront toujours voyager, a précisé Donald Trump dans ce discours à la nation qu'il a prononcé depuis le Bureau ovale. La mesure ne s'applique pas non plus aux voyageurs en provenance de Grande-Bretagne. M. Trump a expliqué que l'Union européenne n'avait pas pris les mêmes mesures de protection que les États-Unis et n'avait pas arrêté assez tôt les voyages de la Chine vers l'Europe.

Le président américain a aussi appelé le Congrès à adopter rapidement une réduction des taxes sur les salaires pour aider les ménages américains à surmonter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus et a annoncé plusieurs mesures d'aides aux entreprises mises en difficultés.

'J'appelle le Congrès à rapidement offrir aux Américains une baisse des taxes sur les salaires', a lancé le président lors d'une allocution solennelle dans le Bureau ovale. Cette proposition faite par son administration en début de semaine n'a pas eu un écho très favorable auprès des élus, y compris de son propre parti.

M. Trump a aussi annoncé le report de la date butoir de paiement des impôts pour certains individus et entreprises et ainsi réinjecter '200 milliards de dollars de liquidités supplémentaires dans l'économie'.

Chute des Bourses

Après ce discours, la Bourse de Tokyo tombait jeudi encore davantage dans le rouge. Vers 02h20, l'indice Nikkei chutait de 3,22% à 18'791,18 points, pendant que l'indice élargi Topix lâchait 3,22% également à 1340,48 points. La Bourse de Hong Kong ouvrait elle en baisse de près de 3%. Le pétrole chutait de son côté de plus de 2%.

/ATS