Tuerie dans le Maine: le tireur toujours en fuite

Deux jours après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine poursuivait vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie. C'est l'un des pires massacre de ces dernières années dans le pays.

Malgré l'intensification de la chasse à l'homme, le principal suspect n'avait toujours pas été retrouvé vendredi en fin de journée, menant les autorités à assouplir les restrictions de déplacement.

'L'ordre de confinement est levé', a indiqué le responsable de la sécurité publique du Maine, précisant que la chasse restait interdite jusqu'à nouvel ordre dans quatre localités, dont la ville de Lewiston où se sont déroulés les tirs. La situation reste 'dangereuse', a-t-il ajouté vendredi, appelant les habitants à rester 'vigilants'.

Le principal suspect, Robert Card, 40 ans et réserviste de l'armée, est accusé d'avoir ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant, tuant 18 personnes, âgées de 14 à 76 ans, et faisant 13 blessés.

Détails sur les victimes

Les autorités locales ont fait connaître vendredi le profil des victimes décédées, diffusant leur photographie, nom et âge. Parmi elles, figurent un père et son fils, âgés respectivement de 44 et 14 ans, et un couple de 73 et 76 ans.

'Les victimes de cette tragédie sont des membres de nos familles, des amis, des collègues et des voisins. On dit souvent du Maine qu'il s'agit d'une grande petite ville parce que notre communauté est si soudée', a déclaré vendredi la gouverneure de l'Etat Janet Mills sur le réseau social X (ex-Twitter).

Sept personnes ont perdu la vie dans le bowling, huit dans le bar-restaurant et trois blessés ont succombé à l'hôpital.

La police et le FBI passaient vendredi plusieurs sites au peigne fin, notamment des zones rurales ou forestières et sondaient les fonds d'une rivière près de laquelle a été retrouvée la voiture du principal suspect.

La tuerie de mercredi est la pire aux Etats-Unis depuis celle de l'école d'Uvalde au Texas, où un tireur avait abattu 19 enfants et deux enseignantes en mai 2022.

Le pays paie un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur son territoire. Hors suicides, plus de 15'000 personnes sont mortes dans des violences par armes à feu depuis le début de l'année dans le pays, selon l'association Gun Violence Archive (GVA).

