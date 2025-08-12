UE, Royaume-Uni et Suisse dénoncent une situation de famine à Gaza

L'Union européenne et 24 pays, dont la Suisse, ont dénoncé mardi une situation de 'famine' ...
Photo: KEYSTONE/EPA/HAITHAM IMAD

L'Union européenne et 24 pays, dont la Suisse, ont dénoncé mardi une situation de 'famine' à Gaza. Ils ont appelé à agir de manière 'urgente' pour y mettre fin.

'La détresse humanitaire à Gaza a atteint un niveau inimaginable. Une famine se déroule sous nos yeux', écrivent l'UE et 24 pays dans un communiqué commun. Ces Etats exhortent Israël à 'autoriser tous les convois d'aide humanitaire des ONG internationales et à lever les obstacles qui empêchent les humanitaires d'intervenir'.

Cette déclaration est signée par la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas et les ministres des Affaires étrangères des pays suivants: Australie, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Japon, Lituanie, Luxemburg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

On y trouve 17 Etats membres de l'UE, dont la France, mais pas l'Allemagne. Les Vingt-Sept se sont montrés particulièrement divisés sur l'attitude à adopter vis-à-vis d'Israël depuis le début de sa guerre à Gaza contre le Hamas, en réplique à l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 sur le sol israélien par ce mouvement islamiste palestinien.

Plusieurs pays, dont l'Allemagne, ont longtemps insisté sur le droit d'Israël à se défendre, dans le respect du droit international, tandis que d'autres, comme l'Espagne, dénoncent un 'génocide' à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Berlin a toutefois amorcé un changement de cap majeur vendredi, en annonçant suspendre les exportations d'armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza.

Au sein même de la Commission, les lignes commencent elles aussi à bouger. Dans une interview donnée à Politico, sa vice-présidente Teresa Ribera a estimé que la situation à Gaza 'ressemblait beaucoup' à un 'génocide'.

/ATS
 

