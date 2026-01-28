USA: l'élue Ilhan Omar, cible de Trump, visée par un jet de liquide

L'élue démocrate Ilhan Omar, très régulièrement ciblée par Donald Trump, a été interrompue ...
USA: l'élue Ilhan Omar, cible de Trump, visée par un jet de liquide

USA: l'élue Ilhan Omar, cible de Trump, visée par un jet de liquide

Photo: KEYSTONE/AP/Richard Tsong-Taatarii

L'élue démocrate Ilhan Omar, très régulièrement ciblée par Donald Trump, a été interrompue mardi lors d'une réunion publique à Minneapolis. Un homme a projeté un liquide sur elle, avant que l'individu ne soit plaqué au sol, a constaté une journaliste de l'AFP.

Alors que l'élue de gauche parlait derrière un pupitre, un homme s'est avancé et a projeté à l'aide d'une seringue un liquide non identifié en sa direction, avant d'être interpellé par un agent de sécurité, a constaté une journaliste de l'AFP.

Ilhan Omar, élue du Minnesota et visée encore mardi par le président républicain, a elle poursuivi son discours dans une ville secouée depuis des semaines par les opérations de la police de l'immigration et les manifestations s'y opposant.

/ATS
 

Actualités suivantes

Savoie: un hôtel de Courchevel en feu, 83 personnes évacuées

Savoie: un hôtel de Courchevel en feu, 83 personnes évacuées

Monde    Actualisé le 28.01.2026 - 00:56

Ottawa donne un accord conditionnel pour le transfert de bélugas

Ottawa donne un accord conditionnel pour le transfert de bélugas

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 15:56

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 10:28

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 06:38

Articles les plus lus

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 06:38

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 10:28

Ottawa donne un accord conditionnel pour le transfert de bélugas

Ottawa donne un accord conditionnel pour le transfert de bélugas

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 15:56

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Monde    Actualisé le 28.01.2026 - 03:14

Israël affirme avoir identifié le corps du dernier otage à Gaza

Israël affirme avoir identifié le corps du dernier otage à Gaza

Monde    Actualisé le 26.01.2026 - 15:15

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 06:38

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 10:28

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Monde    Actualisé le 28.01.2026 - 03:14