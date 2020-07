USA: la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg soignée pour un cancer

La juge progressiste et doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, a annoncé vendredi être soignée depuis deux mois pour une rechute d'un cancer du foie. Elle a indiqué qu'elle ne comptait pas quitter ses fonctions.

'Je vais continuer mes séances bi-hebdomadaires de chimiothérapie pour tenir mon cancer à distance, et je suis capable de maintenir mon activité quotidienne', a expliqué la magistrate de 87 ans. Son état de santé est suivi de près par les démocrates et les militants de la gauche américaine.

'J'ai souvent dit que je resterais membre de la Cour tant que je pourrais faire mon travail à plein temps. Je reste tout à fait capable de le faire', a souligné celle qui est surnommée 'RBG'.

Nouveau juge conservateur?

Une démission ou un décès de Mme Bader Ginsburg donnerait l'occasion à Donald Trump de nommer un juge favorable au port d'arme et opposé à l'avortement, comme il l'a promis, et d'ancrer encore plus le temple du droit américain dans le camp conservateur.

Mme Bader Ginsburg, l'une des quatre juges progressistes sur les neuf de la Cour suprême, est reconnue pour ses combats pour la cause des femmes, des minorités et de l'environnement. Les juges de la Cour suprême sont nommés à vie.

Effets positifs de la chimio

Selon Mme Bader Ginsburg, une biopsie effectuée en février a détecté des lésions au foie, qui n'ont pas pu être traitées par de l'immunothérapie.

Elle a débuté le 19 mai une chimiothérapie qui 'produit des effets positifs', a-t-elle indiqué. Un examen réalisé le 7 juillet a révélé 'une réduction importante des lésions au foie et l'absence de nouvelle maladie'. Elle a souligné qu'elle 'tolérait bien la chimiothérapie' et qu'elle se sentait 'encouragée par le succès de (son) traitement actuel'.

La magistrate, nommé en 1993 par Bill Clinton, a assuré que son traitement n'avait pas perturbé son travail. 'J'ai continué à écrire des opinions et mes autres activités à la cour', a-t-elle expliqué. Elle a aussi précisé que sa brève hospitalisation cette semaine n'était pas liée à son cancer.

/ATS