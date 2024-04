Ukraine: deux morts dans une attaque de drones russe à Kharkiv

Une attaque de drones russe sur la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande d'Ukraine, a fait six morts et dix blessés dans la nuit de vendredi à samedi, selon le maire. Plusieurs bâtiments résidentiels et une station-service ont été touchés.

'Il y a six morts et dix blessés à la suite de l'attaque nocturne sur le district de Shevchenkivskyi', un quartier situé dans le nord de la ville de Kharkiv, a déclaré le maire Igor Terekhov, dans un message sur Telegram.

Des incendies se sont déclarés dans plusieurs zones habitées de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, d'après des photographies diffusées par la police sur Telegram.

Une autre attaque a ciblé un village situé à l'ouest de Kharkiv dans la nuit de vendredi à samedi, mais aucune victime n'a été signalée selon la police.

L'attaque meurtrière sur Kharkiv s'est produite alors que l'armée de l'air ukrainienne avait signalé la présence de plusieurs drones russes à travers le pays.

/ATS