Ukraine: l'agence anticorruption met en cause des députés

L'agence anticorruption ukrainienne (NABU) a accusé samedi plusieurs députés d'avoir accepté ...
Photo: KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

L'agence anticorruption ukrainienne (NABU) a accusé samedi plusieurs députés d'avoir accepté des pots-de-vin en échange de leur vote au Parlement. Ce nouveau scandale est révélé à la veille de la rencontre entre les présidents Trump et Zelensky aux Etats-Unis.

Le NABU a indiqué sur Telegram avoir 'mis au jour un groupe criminel organisé comprenant des membres actuels du Parlement' qui 'recevaient systématiquement des avantages illégaux pour voter à la Rada'.

Des enquêteurs ont tenté de perquisitionner des locaux de comités parlementaires à Kiev mais en ont été empêchés par les forces de sécurité, a précisé cette instance.

Une vaste enquête pour corruption dans le secteur énergétique, dévoilée ces dernières semaines, a mené au limogeage vendredi d'Andriï Iermak, le bras droit du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui menait jusque-là les pourparlers avec les Etats-Unis.

