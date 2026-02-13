Ukraine: les prochaines négociations se tiendront à Genève

Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une ...
Ukraine: les prochaines négociations se tiendront à Genève

Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève, a annoncé vendredi le Kremlin.

'Le prochain cycle de négociations (...) aura lieu le 17 et 18 février à Genève, également au format tripartite entre la Russie, les Etats-Unis et l'Ukraine', a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence Ria Novosti, précisant que le négociateur Vladimir Medinski dirigera la délégation russe.

/ATS
 

Actualités suivantes

Quatre astronautes en route vers l'ISS dont une Française

Quatre astronautes en route vers l'ISS dont une Française

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 11:43

Tirs à l'Université de Caroline du Sud: deux morts, un blessé

Tirs à l'Université de Caroline du Sud: deux morts, un blessé

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 08:26

Venezuela: la présidente Rodriguez promet des élections libres

Venezuela: la présidente Rodriguez promet des élections libres

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 01:54

Bangladesh: vers une large victoire du Parti nationaliste

Bangladesh: vers une large victoire du Parti nationaliste

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 01:23

Articles les plus lus

A Tumbler Ridge, des habitants frappés au coeur mais soudés

A Tumbler Ridge, des habitants frappés au coeur mais soudés

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 00:52

Bangladesh: vers une large victoire du Parti nationaliste

Bangladesh: vers une large victoire du Parti nationaliste

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 01:23

Venezuela: la présidente Rodriguez promet des élections libres

Venezuela: la présidente Rodriguez promet des élections libres

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 01:54

Tirs à l'Université de Caroline du Sud: deux morts, un blessé

Tirs à l'Université de Caroline du Sud: deux morts, un blessé

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 08:26

France: Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle

France: Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle

Monde    Actualisé le 12.02.2026 - 19:15

A Tumbler Ridge, des habitants frappés au coeur mais soudés

A Tumbler Ridge, des habitants frappés au coeur mais soudés

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 00:52

Bangladesh: vers une large victoire du Parti nationaliste

Bangladesh: vers une large victoire du Parti nationaliste

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 01:23

Venezuela: la présidente Rodriguez promet des élections libres

Venezuela: la présidente Rodriguez promet des élections libres

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 01:54

Argentine: violents accrochages en marge d'une manif

Argentine: violents accrochages en marge d'une manif

Monde    Actualisé le 12.02.2026 - 00:19

Fin des opérations anti-immigration à Minneapolis

Fin des opérations anti-immigration à Minneapolis

Monde    Actualisé le 12.02.2026 - 16:26

France: Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle

France: Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle

Monde    Actualisé le 12.02.2026 - 19:15

A Tumbler Ridge, des habitants frappés au coeur mais soudés

A Tumbler Ridge, des habitants frappés au coeur mais soudés

Monde    Actualisé le 13.02.2026 - 00:52