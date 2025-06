Ukraine: nouvelle attaque russe après l'avertissement de Trump

Une nouvelle attaque de drones russe a fait au moins cinq morts dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine. Cela au lendemain d'une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine à l'issue de laquelle l'Américain a estimé qu'il n'y aurait pas de 'paix immédiate'

Donald Trump a en effet prévenu que son homologue russe allait riposter à la spectaculaire attaque de drone lancée par l'Ukraine le week-end dernier sur plusieurs aérodromes russes, qui a détruit ou endommagé de nombreux avions militaires.

L'attaque russe de drones a fait dans la nuit au moins cinq morts, a annoncé le chef de l'administration de la région de Tcherniguiv dans le nord de l'Ukraine.

'Cinq personnes sont mortes, dont deux femmes et un enfant d'un an' et 'des maisons d'une zone résidentielle ont été endommagées', a écrit Viatcheslav Tchaus sur Telegram.

Trump répète les propos de Poutine

Mercredi, dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a dit avoir eu avec son homologue russe une 'bonne conversation, mais pas une conversation qui va mener à une paix immédiate' en Ukraine.

'Le président Poutine a dit, très fermement, qu'il allait devoir riposter aux récentes attaques' ukrainiennes sur plusieurs aérodromes russes, a ajouté le septuagénaire sans autre commentaire, précisant que l'entretien avait duré 'une heure et quinze minutes'.

Rien ne perce dans le message du locataire de la Maison Blanche de la frustration qu'il avait manifestée récemment contre Vladimir Poutine. Il avait jugé le 26 mai que son homologue russe était devenu 'complètement fou', à la suite d'attaques russes meurtrières contre l'Ukraine.

Pour sa part, le Kremlin a qualifié de 'positive' et 'productive' la conversation téléphonique, ajoutant que les deux dirigeants avaient décidé de 'rester en contact permanent'.

Zelensky appelle à ne pas se montrer 'faible'

Quelques heures après ce coup de fil, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé sur X à ne pas se montrer 'faible' face au président russe. 'Lorsqu'il (Poutine) ne ressent ni force ni pression, mais plutôt de la faiblesse, il commet toujours de nouveaux crimes', a estimé le président ukrainien.

A Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis un 'soutien inconditionnel' à Moscou dans son conflit avec l'Ukraine déclenché en février 2022, a rapporté jeudi un média d'Etat.

M. Kim a reçu mercredi le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergueï Choïgou, proche conseiller du Kremlin, qui effectuait sa deuxième visite dans la capitale nord-coréenne en moins de trois mois.

Il a assuré que son gouvernement apporterait 'son soutien inconditionnel à la position de la Russie et sa politique étrangère sur toutes les questions internationales cruciales, y compris le dossier ukrainien', selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

Le numéro un nord-coréen a exprimé 'sa conviction que la Russie allait, comme toujours, remporter la victoire dans sa cause sacrée de recherche de la justice'.

Flop des négociations

Deux cycles de négociations menées à Istanbul entre Kiev et Moscou sur une trêve, encouragée par Washington, n'ont pas permis de rapprocher les positions.

Au cours de la deuxième réunion, lundi sous médiation turque, la délégation russe a remis à Kiev une liste de demandes comprenant notamment le retrait de ses forces de quatre régions dont Moscou revendique l'annexion, la renonciation de l'Ukraine à intégrer l'Otan et la limitation de la taille de son armée.

Des conditions qualifiées mercredi par Volodymyr Zelensky d''ultimatums' inacceptables.

Tandis que l'Ukraine est en difficulté sur le front, le président américain, de concert avec ses alliés européens, réclame depuis des semaines un cessez-le-feu inconditionnel. Mais le Kremlin considère qu'une telle initiative permettrait aux Ukrainiens de se réarmer avec l'aide des Occidentaux.

Aucune mention de sanctions supplémentaires

Le message de Donald Trump mercredi ne fait aucune mention de possibles sanctions supplémentaires contre la Russie, réclamées par l'Ukraine, et récemment évoquées par lui-même.

Contrairement à l'Ukraine, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a insisté mercredi sur le fait que les discussions d'Istanbul étaient 'utiles' et avaient conduit à des 'résultats concrets'.

Russes et Ukrainiens doivent procéder ce week-end à un nouvel échange de 500 prisonniers de guerre de chaque camp, après un précédent échange de 1000 personnes de chaque côté en mai. Kiev et Moscou sont en outre convenus de remettre les corps de milliers de militaires tués.

D'après le Kremlin, Donald Trump a affirmé à Vladimir Poutine lors de leur appel qu'il n'avait pas été 'informé à l'avance' par Kiev de la spectaculaire attaque de drones du week-end dernier.

