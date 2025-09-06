Ukraine: un mort dans un bombardement russe dans le nord-est

Un bombardement russe sur la région ukrainienne de Soumy (nord-est), près de la frontière, a fait un mort et plusieurs blessés, ont indiqué les autorités locales samedi soir.

'A la suite d'une attaque hostile en périphérie de la localité de Poutvyl, une personne est morte et il y a a des blessés', dont un enfant de neuf ans, a déclaré sur le réseau social Telegram le gouverneur militaire régional Oleg Grygorov.

Dans le sud-est, une attaque russe de drones samedi soir à Zaporijjia a fait au moins 15 blessés dont quatre ont été hospitalisés, a indiqué Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire de cette région en partie occupée par la Russie, publiant des images d'immeubles résidentiels éventrés.

Les forces du Kremlin occupent au total environ 20% du territoire ukrainiens. Après trois ans et demi d'invasion lancée par la Russie, les efforts diplomatiques engagés par le président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats se sont enlisés.

/ATS