Ukraine: un mort et plus de dix blessés dans des frappes

Une attaque nocturne de drone ukrainien a frappé un immeuble dans la zone occupée de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, faisant un mort et une dizaine de blessés, ont déclaré les autorités installées par Moscou dimanche.

Kiev de son côté accuse les forces russes d'avoir fait trois blessés et visé des services de secours dans une double frappe dans la nuit de samedi à dimanche, dans un village près de Kharkiv (nord-est).

'Plus de 10 personnes ont été blessées et le corps d'une femme a été retrouvé sous les décombres', a déclaré Natalia Romanitchenko, une responsable du district de Vassylivka situé dans la zone sous occupation russe de Zaporijjia (sud) à l'agence de presse d'Etat russe Tass.

Dans une vidéo publiée sur VK prise pendant la nuit, elle montre des pompiers éteindre l'incendie d'un immeuble.

Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, trois personnes ont été blessées dans une frappe russe sur le village de Velyka Babka.

'Les Russes ont lancé une frappe ciblée contre les services de secours la nuit dernière', ont indiqué les services de secours ukrainiens dimanche sur Telegram.

Camion des pompiers touché

Selon eux, une première frappe de drones a provoqué un incendie dans une maison et fait trois blessés, et un drone russe a ensuite visé le camion des pompiers arrivés pour éteindre l'incendie, le détruisant mais sans faire de victimes supplémentaires.

La veille, au moins dix personnes ont été tuées à Kharkiv par une frappe de missiles russes sur un immeuble résidentiel de cinq étages. Douze personnes sont mortes au total à travers le pays après une nouvelle nuit de frappes russes massives.

La Russie a visé l'Ukraine avec 'presque 1750 drones d'attaque, 1530 bombes guidées et 39 missiles' au cours de la semaine écoulée, a affirmé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

/ATS