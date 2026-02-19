Un accord possible avec l'Iran ? Trump se donne « dix jours »

Donald Trump a affirmé jeudi se donner 'dix jours' pour décider si un accord avec l'Iran est ...
Un accord possible avec l'Iran ? Trump se donne « dix jours »

Un accord possible avec l'Iran ? Trump se donne

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Donald Trump a affirmé jeudi se donner 'dix jours' pour décider si un accord avec l'Iran est possible. Il le souhaite 'pertinent' sans quoi 'de mauvaises choses' arriveront, alors que les Etats-Unis ont mis en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe.

'Nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours', a déclaré le président américain dans un discours à Washington devant son 'Conseil de paix', qui tenait sa première réunion.

/ATS
 

Actualités suivantes

Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew a été arrêté

Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew a été arrêté

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 11:39

L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 08:27

El-Facher: une « campagne génocidaire » selon les enquêteurs onusiens

El-Facher: une « campagne génocidaire » selon les enquêteurs onusiens

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 08:06

« Conseil de paix »: la Suisse participera comme observatrice

« Conseil de paix »: la Suisse participera comme observatrice

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 07:21

Articles les plus lus

« Conseil de paix »: la Suisse participera comme observatrice

« Conseil de paix »: la Suisse participera comme observatrice

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 07:21

La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 07:21

El-Facher: une « campagne génocidaire » selon les enquêteurs onusiens

El-Facher: une « campagne génocidaire » selon les enquêteurs onusiens

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 08:06

L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 08:27

Pyongyang dévoile un lance-missiles multiple d'ogives nucléaires

Pyongyang dévoile un lance-missiles multiple d'ogives nucléaires

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 00:57

Le chef de la diplomatie américaine en Israël le 28 février

Le chef de la diplomatie américaine en Israël le 28 février

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 01:06

Retrait prochain des soldats américains de Syrie, selon la presse

Retrait prochain des soldats américains de Syrie, selon la presse

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 06:06

La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 07:21