Un adolescent de 16 ans tué et quatre autres blessés à Bordeaux

Un adolescent de 16 ans a été tué et quatre autres jeunes blessés samedi soir dans un quartier populaire du nord de Bordeaux, lors d'une fusillade qui pourrait être liée à des rivalités inter-cités. La mairie craint une 'escalade' locale de la délinquance armée.

Les secours sont intervenus vers 23H00, après signalement d'un blessé par balles aux Aubiers, une cité d'environ 3500 habitants qui avait été le théâtre d'incidents durant la nuit de la Saint-Sylvestre.

Après sécurisation de la zone par la police, les pompiers ont découvert un adolescent de 16 ans grièvement blessé, décédé peu après au CHU de Bordeaux. Dans un bâtiment devant lequel les coups de feu avaient été tirés, les secours ont ensuite trouvé deux autres adolescents, de 13 et 16 ans, blessés par balle, selon une source policière. Grièvement atteint pour l'un d'entre eux, ils ont été hospitalisés au CHU où leur pronostic vital n'était pas engagé.

Un autre adolescent de 13 ans a été blessé sans gravité, et un autre jeune, lui aussi atteint sans gravité, s'est présenté de lui-même plus tard dans une clinique de Bordeaux-nord.

Le parquet de Bordeaux a confirmé la fusillade et le bilan, sans plus de précisions, renvoyant vers un communiqué qui était attendu dimanche après-midi.

'On a eu très, très peur', a raconté à l'AFP Habib, un habitant de la cité qui a vu depuis sa fenêtre une partie de la fusillade, survenue à un croisement au coeur de la cité, et a décrit 'plusieurs passages' en voiture d'un ou des agresseurs. Selon lui, parmi les victimes figuraient des adolescents tenant un petit étal improvisé où ils vendaient des boissons au bas des immeubles.

'Des habitants ont dit avoir entendu des coups de feu répétés, type arme automatique', a indiqué Vincent Maurin, maire-adjoint de Bordeaux, élu du quartier englobant les Aubiers.

Armes et détermination

La cité était calme dimanche, avec des groupes de jeunes rassemblés aux abords des immeubles, mais une hostilité latente persistait à l'égard des visiteurs. Un photo-reporter de l'agence Rea a indiqué à l'AFP avoir été brièvement pris à partie par un groupe, recevant un coup de poing.

La cité des Aubiers avait connu dans la nuit du 31 décembre des incidents répétés, avec des arrêts de bus et tramway détruits, un bureau de poste brûlé et des tirs de mortiers d'artifice et de projectiles essuyés par la police en intervention. Les incidents n'avaient pas fait de blessés et n'avaient, 48 heures plus tard, donné lieu à aucune interpellation.

Le quartier est aussi associé à des rivalités sporadiques avec des jeunes de deux autres cités du nord de l'agglomération bordelaise.

La fusillade de samedi, aux apparences d'expédition punitive, 'selon les premières informations, a tout l'air' d'être liée à une rivalité inter-quartiers, a indiqué une source proche du dossier.

Mairie inquiète

Le maire (EELV) de Bordeaux Pierre Hurmic, aux côtés des élus dimanche matin à la mairie de quartier près de la cité, a dit à des journalistes son inquiétude d'une 'escalade depuis quelque temps d'une criminalité organisée avec des armes lourdes', alors que Bordeaux 'a longtemps été à l'abri des phénomènes de grande délinquance'.

Adjoint à la Sécurité, Amine Smihi a jugé 'très inquiétants' deux aspects: 'des armes de calibre et nature quasi-automatique qui circulent à ce niveau dans la population' et 'le degré de détermination concerné: des gens qui n'étaient pas venus pour parader, fanfaronner ou défier, mais manifestement avec l'intention de tuer'. Depuis quelque temps, 'nos acteurs sociaux nous font remonter que la tension monte', a-t-il relevé.

'Un nouveau cap est franchi, qui dépasse les structures de contenance sociale des quartiers', a appuyé M. Maurin, qui a dit à l'AFP ne 'pas reconnaître' la cité ou il a vécu dans les années 1980. Pourtant, 'il se passe des choses positives' aux Aubiers, quartier prioritaire, objet d'un vaste projet de renouvellement urbain, et qui prépare des manifestations d'ampleur pour ses 50 ans (elle date de 1970). 'Une partie de la population s'est toujours impliquée, mais aujourd'hui elle a peur', déplore l'élu.

