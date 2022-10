Un avion militaire russe s'écrase sur un immeuble à Ieïsk: 6 morts

Un avion militaire russe SU-34 s'est écrasé lundi dans un quartier habité d'Ieïsk, en Russie, provoquant un gigantesque incendie dans un immeuble de cette ville située proche de l'Ukraine. L'accident a fait au moins six morts, selon les autorités russes.

Outre les six personnes mortes, 19 ont été blessées, dont deux enfants, a indiqué lundi soir un porte-parole du ministère russe des situations d'urgence. Le président russe Vladimir Poutine a été informé du crash et a dépêché à Ieïsk les ministres de la santé, Mikhaïl Mourachko, et des situations d'urgence, Alexandre Kourenkov, selon un communiqué du Kremlin.

'A l'endroit de la chute du Soukhoï 34 dans la cour d'un quartier d'habitations, le carburant de l'avion a pris feu', a indiqué le ministère de la défense. Des images sur les réseaux sociaux filmées par des témoins montrent un gigantesque incendie embrasant un immeuble d'habitation. Selon le ministère des situations d'urgence, cité par les agences russes, l'incendie a embrasé cinq des neuf niveaux de l'immeuble, couvrant quelque 2000 m2.

Problème technique

Les pilotes du bombardier ont pu s'éjecter. Il s'agissait d'un vol d'entraînement d'après le ministère des situations d'urgence, qui évoque un problème technique après qu''un des moteurs a pris feu au décollage'.

La ville d'Ieïsk est située sur la mer d'Azov, dans le golfe de Taganrog, juste en face de la ville ukrainienne de Marioupol, ravagée par les bombardements et un long siège dans les premiers mois de l'offensive russe.

Depuis l'attaque des forces russes en Ukraine, les vols sont interdits dans toute la région sauf aux avions militaires russes. Les accidents impliquant des avions militaires sont relativement courants en Russie.

/ATS